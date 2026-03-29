Rumänien-Coach vor Training ins Spital gebracht

Keine Slowakei-Reise

Sein Zustand sei derzeit stabil, dennoch erfolge die stationäre Aufnahme zur Risikominimierung und zur Durchführung umfassender diagnostischer Maßnahmen. Aufgrund des Vorfalls wird Lucescu die Reise der Nationalmannschaft zu einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei verpassen. Zuvor war Rumänien in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft gegen die Türkei ausgeschieden.