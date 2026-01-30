Von Bruder verraten
Adoptivsohn ermordet Mutter, steckt Leiche in Müll
Ein unglaublicher Fall hat sich im US-Bundesstaat Oklahoma zugetragen. Eine Mutter aus einem Vorort der Stadt Edmond wurde von ihrem eigenen Adoptivsohn ermordet, ihre Leiche in einer Mülltonne vor ihrem Haus „entsorgt“.
Selbst erfahrene Polizisten sind erschüttert über die Kaltblütigkeit, mit der Spring Weems (47) von einem ihrer zwei jungen Adoptivsöhne (16 oder 17 Jahre alt) ermordet wurde.
Entdeckt wurde ihre Leiche nach einem Streit unter Jugendlichen, die vor Weems‘ Haus mit Waffen hantiert hatten. Nachbarn riefen daraufhin die Polizei.
Bursche beschuldigt Bruder
Als die Beamten eintrafen, beschuldigte einer der Teenager den Bruder, ihre Mutter getötet und deren Leiche in eine Mülltonne gesteckt zu haben. „Mama ist im Mülleimer“, soll er gesagt haben. Als die Beamten Nachschau hielten, fanden sie den leblosen Körper der 47-Jährigen darin, so die „Daily Mail“.
Der Beschuldigte wurde wegen Mordes ersten Grades festgenommen und in eine Jugendstrafanstalt gebracht, aber noch nicht angeklagt. Das Motiv für den Mord ist noch völlig unklar. In sozialen Netzwerken wird eine psychische Erkrankung des Täters berichtet, die sich „verschlimmert haben soll“. Für den Bruder des Täters wurde bereits ein neues Zuhause gefunden.
Frau war stolze Mutter
Das Opfer galt als fürsorgliche, stolze Mutter und überzeugte Katholikin, die stets an den Wrestlingturnieren ihrer Söhne teilgenommen und Freunden stolz von deren Siegen berichtet habe. Die drei lebten in einer großen Villa.
Auf Facebook hatte Weems in einem Posting erklärt, dass sie als Mutter ihren Kindern beibringe, nicht zu streiten und einander zu lieben. „Unser VATER möchte dasselbe für uns, also lasst uns morgen über EINHEIT nachdenken, denn wir sind ALLE Brüder und Schwestern unter demselben Schöpfer, und ER möchte, dass SEINE Kinder in Harmonie ZUSAMMENleben!“, ergänzte sie.
