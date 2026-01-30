Adoptivsohn ermordet Mutter, steckt Leiche in Müll

Entdeckt wurde ihre Leiche nach einem Streit unter Jugendlichen, die vor Weems‘ Haus mit Waffen hantiert hatten. Nachbarn riefen daraufhin die Polizei.

Bursche beschuldigt Bruder

Als die Beamten eintrafen, beschuldigte einer der Teenager den Bruder, ihre Mutter getötet und deren Leiche in eine Mülltonne gesteckt zu haben. „Mama ist im Mülleimer“, soll er gesagt haben. Als die Beamten Nachschau hielten, fanden sie den leblosen Körper der 47-Jährigen darin, so die „Daily Mail“.