Wiener Budget: Freibrief für noch mehr Schulden?

Wiens Schuldenberg steigt – und offenbar gibt es beim Wachstum keine Grenzen. Man muss sich den Budget-Voranschlag der Stadt Wien für das heurige Jahr schon sehr genau ansehen, um auf diesen Passus zu stoßen. Zu finden auf den Seiten XXX (kein Geheimcode, sondern Seite 30): Demnach wird der Magistrat ermächtigt „für das Finanzjahr 2026 bis zu einer Höhe von 3,000.000.000 Euro sowie als Vorsorge für künftige Bedürfnisse bis zu einer Höhe von 1,500.000.000 Euro Finanzschulden“ zu machen.