Karten für die Neuauflage des Kulthorrors holen

Anfang Februar nimmt uns Regisseur Christophe Gans wieder mit in die nebelige Welt des amerikanischen Städtchens Silent Hill mit. Angelehnt an das Videospiel „Silent Hill 2“ aus dem Jahr 2001 begleiten wir Jeremy Sunderland in einen wahrgewordenen Albtraum. Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 5. Februar 3x2 Tickets.
James Sunderland (Jeremy Irvine) erhält einen geheimnisvollen Brief mit einer erschütternden Nachricht: seine totgeglaubte Frau Mary (Hannah Emily Anderson) ist möglicherweise noch am Leben. Fassungslos und aufgewühlt folgt er der mysteriösen Botschaft nach Silent Hill. Dort angekommen, findet er sich in einer rätselhaft-düsteren Zwischenwelt wieder, in der nichts so ist, wie es scheint. Auf seiner verzweifelten Suche nach Antworten wird er mit einem unbekannten Grauen konfrontiert, das auf den Straßen von Silent Hill auf ihn wartet, und mit einer erschreckenden Wahrheit, die ihn an den Rand seines Verstandes bringt. Wird er das Geheimnis um Mary lösen?
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 5. Februar verlost die „Krone“ nun 3x2 Kinotickets für alle Fans der Kultreihe! Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 5. Februar, 09:00 Uhr.
