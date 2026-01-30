So kalt ist es wirklich in den Wasserstoff-Bussen

„Fahrgäste frieren bei sechs Grad im Linienbus“ – wir berichteten vor kurzen über diesen Fall. Nach der Aufregung und Rückmeldungen von Passagieren schnappte sich Herbert Weidenauer ein digitales Messgerät. Der parteifreie Gewerkschafter fuhr Ende vergangener Woche mehrere Stunden lang mit den Linien 2A, 3A, 39A und N31 – allesamt Strecken, auf denen die neuen Wasserstoff-Busse verkehren – und maß an verschiedenen Stellen im Fahrgastraum nach.