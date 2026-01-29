Wildes Tauziehen: Grünes Licht für Ärztezentrum

Wende nach „Krone“-Story im Streit um Radiologie Stadlau: Die Kassenpraxis erhält grünes Licht, die Vertragsdetails sind noch offen – profitieren sollen Patienten und weitere Ordinationen.
Im monatelangen Nachfolgestreit um das Diagnosezentrum Stadlau zeichnet sich nun überraschend eine Wende ab. Nach einer hochrangigen Sitzung von Wiener Ärztekammer und ÖGK soll es für eine Weiterführung des Standorts offenbar doch grünes Licht geben. Damit scheint ein drohendes Versorgungsloch in der Donaustadt vorerst abgewendet – zumindest interimistisch.
Wie aus Kammerkreisen zu hören ist, wurde in der Sitzung signalisiert, dass eine Fortführung des radiologischen Betriebs mit bereits anvisierten Betreibern grundsätzlich möglich sei. Konkrete Details – etwa zur Vertragsgestaltung, zur künftigen Struktur oder zur Einbindung in das Kassensystem samt Sonderlösungen für die „Konkurrenz“ – sollen allerdings erst in einer weiteren Sitzung im Februar festgezurrt werden. Bis dahin bleiben formale Fragen offen, die aber geklärt werden.
Patienten in der Donaustadt jubeln bereits vorsichtig
Für viele Patienten, wie Sandra Meixner (56) aus Aspern, ist das dennoch ein erstes Aufatmen. Der stark frequentierte Standort gilt als zentrale Säule der radiologischen Versorgung in der Donaustadt. Ein ersatzloses Aus hätte lange Wartezeiten und zusätzliche Wege bedeutet. Dass es nun Bewegung gibt, werten Beobachter auch als direkte Folge des öffentlichen Drucks – nicht zuletzt durch die Berichterstattung der „Krone“.
Im Umfeld des Standorts wird die Entwicklung vorsichtig begrüßt. Weitere Radiologen, die zuletzt über Anwälte ihre Bereitschaft zur Patientenübernahme signalisiert hatten, warten jetzt auf klare Rahmenbedingungen.
Fix ist: Das Tauziehen um die Kassen-Praxis in Stadlau ist noch nicht endgültig entschieden. Doch erstmals seit Wochen deutet sich eine Lösung an – und die Hoffnung wächst, dass Patienten nicht die Leidtragenden bleiben.
