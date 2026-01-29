Nach über 30 Jahren: Pizzeria schließt ihre Türen

Um mehr als eine Million Euro ist der ehemalige Gastro-Betrieb „Al Lago“ in der Seebodener Tourismusgemeinde in Kärnten zu haben. Und auch eine weitere Pizzeria schließt in diesem Ort ihre Pforten.
Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Pizzeria „Al Lago“ in Seeboden. Besonders in den Sommermonaten war das Restaurant immer gut besucht – nicht nur von Touristen, sondern auch von Einheimischen.
Doch jetzt sind die Türen geschlossen. Denn die Betreiberfamilie Wernegger hat sich für den Verkauf des Gastronomiebetriebes entschieden. Als Grund wird Personalmangel angegeben.
Um 1,15 Mio. Euro ist das Gebäude, das sich in 110.59 Quadratmeter Wohnfläche und 245 Quadratmeter Nutzfläche aufteilt, auf der Homepage von Regger Immobilien zu finden.
None‘s geht neue Wege
Doch das ist nicht die einzige Pizzeria, die in Seeboden fehlen wird. Auch das Restaurant „None’s“ kehrt dem Ort den Rücken (wir haben berichtet). „Das ist nachvollziehbar. Denn das Lokal hat keine Terrasse, es ist ein reines Innenlokal. Der Betreiber war auf der Suche nach einem Gebäude mit Außensitzmöglichkeiten, die er mit dem ehemaligen ,The Butcher’s‘ gefunden hat“, sagt Bürgermeister Thomas Schäfauer. „Es freut uns natürlich nicht, dass beide Betriebe schließen. Wir als Gemeinde können leider nicht viel tun, das ist Privatsache.“
Der örtliche Tourismus-Obmann Sigismund Moerisch dazu: „Gastro-Betriebe haben wir zum Glück zur Genüge, aber es ist um jedes einzelne schade. Sie beleben den Ort, zahlen Kommunalsteuer und Abgaben.“
