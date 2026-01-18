Vorteilswelt
Von Piste abgekommen

Snowboarder zog sich schwere Kopfverletzungen zu

Chronik
18.01.2026 13:45
Der 21-Jährige wurde mit der Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
Der 21-Jährige wurde mit der Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.(Bild: Helge Bauer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Samstag im Skigebiet Mellau-Damüls stand unter keinem guten Stern, gleich mehrere Wintersportler haben sich bei Stürzen schwer verletzt. Am schlimmsten erwischte es einen 21-jährigen Snowboarder.

0 Kommentare

Der junge Boarder machte sich gegen 9.40 Uhr daran, gemeinsam mit seinen Freunden die Piste 5 abzufahren. Kurz oberhalb des Gasthauses Sunnegg verzog es ihm das Brett, die Folgen waren fatal: Der 21-Jährige geriet bei hoher Geschwindigkeit zuerst ins freie Gelände und anschließend auf einen von der Pistenraupe flachgewalzten Verbindungsweg. Beim Einfahren in den Weg erwischte er eine kleine Mulde – sein Snowboard blieb mit der Spitze hängen und zerbrach, der junge Mann selbst wurde kopfüber auf den Boden geschleudert und überschlug sich ein weiteres Mal, ehe er bewusstlos liegen blieb.

Ins LKH Feldkirch geflogen
Laut Polizei hat sich der Boarder beim Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen – nach der Erstversorgung durch die Pistenretter wurde er mit dem Notfallhubschrauber „Christophorus 8“ ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

