Snowboarder zog sich schwere Kopfverletzungen zu

Der junge Boarder machte sich gegen 9.40 Uhr daran, gemeinsam mit seinen Freunden die Piste 5 abzufahren. Kurz oberhalb des Gasthauses Sunnegg verzog es ihm das Brett, die Folgen waren fatal: Der 21-Jährige geriet bei hoher Geschwindigkeit zuerst ins freie Gelände und anschließend auf einen von der Pistenraupe flachgewalzten Verbindungsweg. Beim Einfahren in den Weg erwischte er eine kleine Mulde – sein Snowboard blieb mit der Spitze hängen und zerbrach, der junge Mann selbst wurde kopfüber auf den Boden geschleudert und überschlug sich ein weiteres Mal, ehe er bewusstlos liegen blieb.

Ins LKH Feldkirch geflogen

Laut Polizei hat sich der Boarder beim Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen – nach der Erstversorgung durch die Pistenretter wurde er mit dem Notfallhubschrauber „Christophorus 8“ ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.