Snowboarder zog sich schwere Kopfverletzungen zu

Der Samstag im Skigebiet Mellau-Damüls stand unter keinem guten Stern, gleich mehrere Wintersportler haben sich bei Stürzen schwer verletzt. Am schlimmsten erwischte es einen 21-jährigen Snowboarder.
Der junge Boarder machte sich gegen 9.40 Uhr daran, gemeinsam mit seinen Freunden die Piste 5 abzufahren. Kurz oberhalb des Gasthauses Sunnegg verzog es ihm das Brett, die Folgen waren fatal: Der 21-Jährige geriet bei hoher Geschwindigkeit zuerst ins freie Gelände und anschließend auf einen von der Pistenraupe flachgewalzten Verbindungsweg. Beim Einfahren in den Weg erwischte er eine kleine Mulde – sein Snowboard blieb mit der Spitze hängen und zerbrach, der junge Mann selbst wurde kopfüber auf den Boden geschleudert und überschlug sich ein weiteres Mal, ehe er bewusstlos liegen blieb.
Ins LKH Feldkirch geflogen
Laut Polizei hat sich der Boarder beim Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen – nach der Erstversorgung durch die Pistenretter wurde er mit dem Notfallhubschrauber „Christophorus 8“ ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.