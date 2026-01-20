Neue Straßen sorgen für Mobilität quer durchs Land

130 Millionen Euro fließen heuer in den Bau neuer Verkehrswege in 300 Gemeinden in Niederösterreich. Investiert wird in Sicherheit, Erhaltung und Entlastung. Davon profitieren Pendler, Anrainer und Bauwirtschaft.
„Mobilität ist keine Glaubensfrage, sondern Grundlage für Leistung und Lebensqualität“, ist Udo Landbauer (FPÖ) überzeugt. Daher will der Verkehrslandesrat Mobilität im ganzen Land gewährleisten – zumindest für den sogenannten motorisierten Individualverkehr, also für Autos.
Gebaut wird in 300 Orten
Dafür nimmt das Land heuer 130 Millionen Euro in die Hand. 500 Kilometer Landesstraßen sollen saniert, erneuert oder ausgebaut werden. Geplant sind 480 Projekte in 300 Gemeinden. Diese Zahlen und Daten stellte Landbauer gestern gemeinsam mit Straßenbaudirektor Josef Decker in der Straßenmeisterei Pottenbrunn in St. Pölten vor.
Das Straßenbauprogramm ist ein Konjunkturprogramm für Niederösterreich. Regionale Baufirmen, Planer und Zulieferer profitieren.
Udo Landbauer, Verkehrslandesrat
Bild: NLK/Khittl
„Investiert wird dort, wo die Niederösterreicher tagtäglich unterwegs sind – auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit“, erklärt Landbauer. Schwerpunkte seien die Erhaltung der Verkehrswege, die Erhöhung der Sicherheit sowie die Entlastung von Ortsdurchfahrten und deren Anrainer. Als Beispiele für Letzteres nannte der Verkehrslandesrat die Ostumfahrung in Wiener Neustadt sowie die Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen im Waldviertel.
Geld für regionale Betriebe
Landbauer strich auch die wirtschaftliche Bedeutung des Straßenbaus in Niederösterreich hervor. So sei im vergangenen Jahr ein Drittel der in heimischen Straßen investierten 150 Millionen Euro an insgesamt 1207 regionale Klein- und Mittelbetriebe geflossen.
