Neue Straßen sorgen für Mobilität quer durchs Land

„Investiert wird dort, wo die Niederösterreicher tagtäglich unterwegs sind – auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit“, erklärt Landbauer. Schwerpunkte seien die Erhaltung der Verkehrswege, die Erhöhung der Sicherheit sowie die Entlastung von Ortsdurchfahrten und deren Anrainer. Als Beispiele für Letzteres nannte der Verkehrslandesrat die Ostumfahrung in Wiener Neustadt sowie die Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen im Waldviertel.