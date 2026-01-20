Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Pläne für 2026

Neue Straßen sorgen für Mobilität quer durchs Land

Niederösterreich
20.01.2026 06:00
Bald wird wieder im ganzen Land asphaltiert und gewalzt
Bald wird wieder im ganzen Land asphaltiert und gewalzt(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

130 Millionen Euro fließen heuer in den Bau neuer Verkehrswege in 300 Gemeinden in Niederösterreich. Investiert wird in Sicherheit, Erhaltung und Entlastung. Davon profitieren Pendler, Anrainer und Bauwirtschaft. 

0 Kommentare

„Mobilität ist keine Glaubensfrage, sondern Grundlage für Leistung und Lebensqualität“, ist Udo Landbauer (FPÖ) überzeugt. Daher will der Verkehrslandesrat Mobilität im ganzen Land gewährleisten – zumindest für den sogenannten motorisierten Individualverkehr, also für Autos.

Gebaut wird in 300 Orten
Dafür nimmt das Land heuer 130 Millionen Euro in die Hand. 500 Kilometer Landesstraßen sollen saniert, erneuert oder ausgebaut werden. Geplant sind 480 Projekte in 300 Gemeinden. Diese Zahlen und Daten stellte Landbauer gestern gemeinsam mit Straßenbaudirektor Josef Decker in der Straßenmeisterei Pottenbrunn in St. Pölten vor.

Zitat Icon

Das Straßenbauprogramm ist ein Konjunkturprogramm für Niederösterreich. Regionale Baufirmen, Planer und Zulieferer profitieren.

Udo Landbauer, Verkehrslandesrat

Bild: NLK/Khittl

„Investiert wird dort, wo die Niederösterreicher tagtäglich unterwegs sind – auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit“, erklärt Landbauer. Schwerpunkte seien die Erhaltung der Verkehrswege, die Erhöhung der Sicherheit sowie die Entlastung von Ortsdurchfahrten und deren Anrainer. Als Beispiele für Letzteres nannte der Verkehrslandesrat die Ostumfahrung in Wiener Neustadt sowie die Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen im Waldviertel.

Geld für regionale Betriebe
Landbauer strich auch die wirtschaftliche Bedeutung des Straßenbaus in Niederösterreich hervor. So sei im vergangenen Jahr ein Drittel der in heimischen Straßen investierten 150 Millionen Euro an insgesamt 1207 regionale Klein- und Mittelbetriebe geflossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
175.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.681 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
135.569 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf