Neue ApoApp bringt die Apotheke direkt aufs Handy

Die Apotheke direkt am Smartphone haben? Das ist jetzt möglich! Mit der neuen, kostenlosen ApoApp der Österreichischen Apothekerkammer. Damit hält die Digitalisierung endgültig Einzug in den Apothekenalltag. Einfach, sicher und modern soll sie den Menschen den Zugang zu Medikamenten, Informationen und Services erleichtern – und das jederzeit und überall.
Ob dringend benötigtes Medikament, Nachtdienst-Apotheke oder Überblick über die eigene Medikation zur besseren Übersicht: Die ApoApp will genau dort helfen, wo es im Alltag oft hakt – schnell, übersichtlich und zuverlässig.
Medikament schnell finden, anstatt lange zu suchen
Ein zentrales Herzstück der App ist die Arzneimittelsuche. Mit wenigen Klicks lässt sich herausfinden, welche Apotheke in der unmittelbaren Umgebung ein bestimmtes Medikament vorrätig hat. Das spart nicht nur Zeit und Wege, sondern vor allem Nerven – besonders dann, wenn es schnell gehen muss. Gerade in stressigen Situationen oder außerhalb der regulären Öffnungszeiten kann diese Funktion entscheidend sein, um rasch die richtige Anlaufstelle zu finden.
Offen, Nachtdienst oder bestimmte Dienstleistungen?
Für die ApoApp kein Problem! Im Handumdrehen wissen Sie, welche Apotheke gerade geöffnet oder welche heute Nachtdienst hat. Die integrierte Apothekensuche beantwortet Fragen, die viele schon irgendwann einmal beschäftigt haben.
Die App zeigt auch an, welche Apotheke spezielle Dienstleistungen anbietet. Auf Wunsch wird nicht nur die passende Apotheke ausgespielt, sondern auch gleich die optimale Route dorthin. Ein digitaler Wegweiser in allen Gesundheitsfragen.
Ordnung schaffen mit dem Medikations- und Einnahmeplan
Ein weiteres Highlight in der App stellt der Medikations- und Einnahmeplan dar. Nutzer können alle Medikamente, die sie einnehmen, direkt in der App erfassen. Daraus entsteht ein übersichtlicher Einnahmeplan, der hilft, den Überblick zu behalten und die Therapie besser zu organisieren. Wer möchte, kann sich sogar an die Einnahme erinnern lassen – ein wertvoller Helfer im Alltag, besonders bei der Einnahme mehrerer Medikamente oder langfristiger Therapien.
Wissen auf Knopfdruck
Die ApoApp punktet auch mit fundierten Informationen über Arzneimittel. Die Gebrauchsinformationen aller in Österreich zugelassenen Arzneispezialitäten sind jederzeit abrufbar – transparent, übersichtlich und aktuell.
Ergänzt wird das Angebot durch News und Gesundheitsthemen, die saisonal aufbereitet werden und wertvolle Tipps rund um Gesundheit und Vorsorge liefern. So wird die App zum persönlichen Begleiter für noch mehr Gesundheitskompetenz.
Datenschutz hat oberste Priorität
Ein besonders wichtiger Punkt: Der Schutz sensibler Gesundheitsdaten. Bei der ApoApp bleiben diese ausschließlich dort, wo sie hingehören – auf dem eigenen Gerät. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Die Nutzer behalten jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten.
Erst der Anfang – mehr Funktionen in Planung
All das ist erst der Anfang. Die ApoApp soll in den kommenden Monaten und Jahren laufend erweitert werden – mit neuen Services und zusätzlichen Funktionen rund um Gesundheit und Apotheke. Doch schon jetzt zeigt sich: Die ApoApp bringt die Apotheke näher zu den Menschen – digital, sicher und kostenlos.
Für die Installation auf allen Apple-Geräten: https://apps.apple.com/at/app/apoapp-immer-f%C3%BCr-sie-da/id6754924178 bzw.
Für die Installation auf allen Android-Geräten: https://play.google.com/store/apps/details?id=at.apothekerkammer.apoapp&pcampaignid=web_share&pli=1