Neue ApoApp bringt die Apotheke direkt aufs Handy

Die Apotheke direkt am Smartphone haben? Das ist jetzt möglich! Mit der neuen, kostenlosen ApoApp der Österreichischen Apothekerkammer. Damit hält die Digitalisierung endgültig Einzug in den Apothekenalltag. Einfach, sicher und modern soll sie den Menschen den Zugang zu Medikamenten, Informationen und Services erleichtern – und das jederzeit und überall.