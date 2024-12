Rettungssanitäter: „Mitleid ist fehl am Platz“

Welche Einsätze sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

In meinem ersten Jahr wurden wir vom Partner eines Ex-Models in die Wohnung gerufen. Die Frau war psychisch schwer angeschlagen. Damit ich sie dazu bewegen konnte mitzukommen, musste ich erst eine imaginäre Gestalt am Bett boxen. Danach wollte sie noch ihr Kokain mitnehmen, hat ihre Schuhe ausgeleert, und da kam tatsächlich weißes Pulver raus.