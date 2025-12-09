144er-Jubiläum: Alles begann mit einer Katastrophe

Zur Statistik: Im Vorjahr rückte die Berufsrettung – auch im Verbund mit anderen Organisationen wie etwa Rotes Kreuz, Samariterbund, Johanniter oder SMD, zu rund 350.000 Einsätzen aus. Sie werden in einer der modernsten Leitstellen Europas priorisiert und abgearbeitet (siehe Interview im Video oben). Man darf gespannt sein, was die Zukunft des Rettungswesens noch so mit sich bringt.