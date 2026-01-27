Goldjagd! „Das Vertrauen ist rechtzeitig zurück“

„Krone“: Olympia naht – steigt Nervosität oder Vorfreude?

Anna Gasser: Die Vorfreude überwiegt ganz klar. Natürlich ist immer eine gewisse Nervosität dabei, aber die gehört für mich einfach dazu. Olympia ist etwas ganz Besonderes, diese Energie, dieses Zusammenkommen der besten Athleten der Welt, das motiviert mich extrem.