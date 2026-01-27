Die einzigen Todesopfer waren in der Steiermark

Laut Ö3-Geisterfahrerstatistik wurden in der Steiermark 84 Geisterfahrer gemeldet. „Das sind um vier weniger als im Jahr 2024. Aber im Bundesländer-Vergleich ist das nach Kärnten der zweithöchste Wert“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Der Abschnitt mit den meisten Geisterfahrermeldungen in der Steiermark war die S6 zwischen dem Knoten St. Michael und Tunnel Semmering mit 19. Dahinter folgen die A2 zwischen Lieboch und Bad St. Leonhard mit elf, die A9 zwischen Graz/Webling und St. Michael, die A9 zwischen Bosrucktunnel und St. Michael mit neun und die A9 zwischen Graz/Webling und Spielfeld mit sieben.