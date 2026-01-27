Die einzigen Todesopfer waren in der Steiermark

Am Dienstag wurde die österreichische Geisterfahrer-Statistik für das Jahr 2025 veröffentlicht. Der einzige tödliche Unfall passierte in der Steiermark. Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) spricht sich für mehr Alkoholkontrollen im Umfeld von Autobahnauffahrten aus.
Zwei Menschen verloren im Mai des Vorjahres bei einem Geisterfahrerunfall auf der A9 in der Steiermark ihr Leben. Das war der einzige tödliche Geisterfahrerunfall in Österreich im Vorjahr. Im 5-Jahres-Zeitraum 2020 bis 2024 gab es in der Steiermark keinen tödlichen Geisterfahrerunfall, österreichweit kamen in diesem Zeitraum sechs Menschen ums Leben, 76 wurden verletzt, berichtet der VCÖ.
Laut Ö3-Geisterfahrerstatistik wurden in der Steiermark 84 Geisterfahrer gemeldet. „Das sind um vier weniger als im Jahr 2024. Aber im Bundesländer-Vergleich ist das nach Kärnten der zweithöchste Wert“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Der Abschnitt mit den meisten Geisterfahrermeldungen in der Steiermark war die S6 zwischen dem Knoten St. Michael und Tunnel Semmering mit 19. Dahinter folgen die A2 zwischen Lieboch und Bad St. Leonhard mit elf, die A9 zwischen Graz/Webling und St. Michael, die A9 zwischen Bosrucktunnel und St. Michael mit neun und die A9 zwischen Graz/Webling und Spielfeld mit sieben.
Die typischen Geisterfahrer sind Männer. Häufig sind Geisterfahrer alkoholisiert. Die meisten Geisterfahrer waren laut Ö3-Geisterfahrerstatistik auch im Vorjahr am Wochenende und in den späten Abendstunden unterwegs. Um die Zahl der Geisterfahrer zu reduzieren, helfen verstärkte Alkoholkontrollen im Umfeld von Autobahnauffahrten. Als präventive Maßnahme helfen auch mehr öffentliche Verkehrsverbindungen am Wochenende in der Nacht, wie etwa Nachtbuslinien und Discobusse. Der VCÖ schlägt vor, einen Teil der Einnahmen aus Verkehrsstrafen für die Umsetzung von Nacht- und Discobussen zu verwenden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.