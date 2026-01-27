Vorteilswelt
Geisterfahrer-Bilanz

Die einzigen Todesopfer waren in der Steiermark

Steiermark
27.01.2026 10:50
Tödliche Gefahr Geisterfahrer (Symbolbild)
Tödliche Gefahr Geisterfahrer (Symbolbild)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Dienstag wurde die österreichische Geisterfahrer-Statistik für das Jahr 2025 veröffentlicht. Der einzige tödliche Unfall passierte in der Steiermark. Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) spricht sich für mehr Alkoholkontrollen im Umfeld von Autobahnauffahrten aus. 

0 Kommentare

Zwei Menschen verloren im Mai des Vorjahres bei einem Geisterfahrerunfall auf der A9 in der Steiermark ihr Leben. Das war der einzige tödliche Geisterfahrerunfall in Österreich im Vorjahr. Im 5-Jahres-Zeitraum 2020 bis 2024 gab es in der Steiermark keinen tödlichen Geisterfahrerunfall, österreichweit kamen in diesem Zeitraum sechs Menschen ums Leben, 76 wurden verletzt, berichtet der VCÖ.

Lesen Sie auch:
Auch die Mautstelle des Gleinalmtunnels liegt auf dem aktuell gesperrten Abschnitt der A9 ...
Frontalcrash auf A9
Tödliche Geisterfahrt: Zwei Menschen sterben
14.05.2025

Laut Ö3-Geisterfahrerstatistik wurden in der Steiermark 84 Geisterfahrer gemeldet. „Das sind um vier weniger als im Jahr 2024. Aber im Bundesländer-Vergleich ist das nach Kärnten der zweithöchste Wert“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Der Abschnitt mit den meisten Geisterfahrermeldungen in der Steiermark war die S6 zwischen dem Knoten St. Michael und Tunnel Semmering mit 19. Dahinter folgen die A2 zwischen Lieboch und Bad St. Leonhard mit elf, die A9 zwischen Graz/Webling und St. Michael, die A9 zwischen Bosrucktunnel und St. Michael mit neun und die A9 zwischen Graz/Webling und Spielfeld mit sieben. 

Lesen Sie auch:
Herta Turdo und Stefan Neudorfer stoppten den Mann. 
Schlimmeres verhindert
Asfinag-Helden stoppten Geisterfahrer in Tunnel
25.01.2026

Die typischen Geisterfahrer sind Männer. Häufig sind Geisterfahrer alkoholisiert. Die meisten Geisterfahrer waren laut Ö3-Geisterfahrerstatistik auch im Vorjahr am Wochenende und in den späten Abendstunden unterwegs. Um die Zahl der Geisterfahrer zu reduzieren, helfen verstärkte Alkoholkontrollen im Umfeld von Autobahnauffahrten. Als präventive Maßnahme helfen auch mehr öffentliche Verkehrsverbindungen am Wochenende in der Nacht, wie etwa Nachtbuslinien und Discobusse. Der VCÖ schlägt vor, einen Teil der Einnahmen aus Verkehrsstrafen für die Umsetzung von Nacht- und Discobussen zu verwenden.

