Das sind die Trends für den kommenden Skiwinter!

Während sich internationale Branchengrößen wie die ISPO in München zuletzt selbst ein Bein gestellt haben, zeigt Österreich eindrucksvoll, wo die Musik spielt. Die ÖSFA – die österreichische Sportartikel- und Fashion Messe in Salzburg – ist längst ein Pflichttermin für den heimischen Sportfachhandel. Hier geht es nicht um Show, sondern um Substanz: Was bringt die kommende Wintersaison wirklich? Für die „Bergkrone“ hat sich Gerhard Brüggler, WorldSkiTest-Macher und Ski-Insider der ersten Stunde, durch die Hallen gearbeitet. Sein Eindruck: Die Skiindustrie ist zurück auf Angriff.