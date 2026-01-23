Genussvolle Pistenskitour zur Untermarkter Alm

Weil in den Tiroler Bergen überwiegend wenig Schnee liegt, unternehmen wir eine Skitour auf der (sicheren) Piste in Hoch-Imst. Und in der Untermarkter Alm warten kulinarische Schmankerln.
In Hoch-Imst gibt es eigentlich eine eigene Route im freien Gelände für Skitourengeher. Dort herrscht derzeit freilich ebenfalls Schneemangel. Daher steigen wir auf der Piste hinauf zur beliebten Untermarkter Alm, die viele auch als UAlm kennen.
Vom Parkplatz Nord macht man rechts ein paar Schritte hinüber zur Skipiste. Schon am frühen Vormittag heißt uns hier an schönen Tagen die Sonne willkommen. Und allein sind Tourengeher selten unterwegs – so treffen wir wohl bereits am Start Gleichgesinnte.
Zunächst geht es am linken Pistenrand gerade nach oben. Dieser erste Hang bildet eigentlich das einzige nennenswerte steilere Stück. Anschließend wird vorsichtig unter der Seilbahn auf die rechte Seite gequert.
Dort steigen wir weiter ohne große Richtungsänderungen und gemütlich nach oben zur Untermarkter Alm neben der Seilbahnstation. Hinter uns ragt während des Aufstiegs der Tschirgant empor, im Vordergrund präsentieren sich Alpjoch und die Platteinspitzen.
Dass in Hoch-Imst auch Rodler unterwegs sind, zeigt sich im oberen Bereich, wo die 4 Kilometer lange Rodelbahn zwischen UAlm und Talstation an einer Stelle direkt neben der Piste verläuft. Derzeit ist Rodeln dank Kunstschnee gut möglich und eine Alternative für Nicht-Skifahrer.
Tourengeher und Rodler genießen am Ziel jedenfalls die hervorragende Kulinarik in der UAlm – und in der Folge die feine Abfahrt bzw. Rodelpartie.
