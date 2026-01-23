Auf einsamen Wegen zur Kirche Maria Schnee

Der Weg führt durch die westliche Gleinalpe zu einem historischen Übergang, der über Jahrhunderte hinweg als regionaler Verbindungsweg genutzt wurde. Am höchsten Punkt unserer Tour, auf 1585 Metern Seehöhe, steht die Kirche Maria Schnee – ein schlichter Sakralbau aus dem frühen 18. Jahrhundert, der häufig mit der gleichnamigen Kirche auf der Hochalm verwechselt wird. Besonders im Winter entfaltet dieser Übergang einen besonderen Reiz und lädt dazu ein, die Ruhe und Abgeschiedenheit bewusst wahrzunehmen.