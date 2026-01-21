Land in Sicht: Wer wird der 194. Staat der Welt?

Im Jahr 1945 zählten die Vereinten Nationen 51 Mitgliedstaaten, heute sind es bereits 193. Hinzu kommen die beiden Beobachterstaaten: der Vatikan und Palästina. Die Mitgliedschaft in der UNO gilt oft als Beweis dafür, ein Staat zu sein. Aber: Eine Bedingung ist diese nicht. Deshalb ist es schwierig, die Anzahl der weltweit existierenden Nationen exakt zu beziffern.