Betrunkene in Rage

Mann nach Massenschlägerei auf Intensivstation

Tirol
25.01.2026 16:00
Ein Faustschlag streckte den 23-Jährigen zu Boden, wo er mit dem Kopf aufschlug und bewusstlos ...
Ein Faustschlag streckte den 23-Jährigen zu Boden, wo er mit dem Kopf aufschlug und bewusstlos liegen blieb.(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Schon wieder muss die Tiroler Polizei von brutalen Szenen vor einem Tiroler Lokal berichten. Diesmal eskalierte im Pitztal ein Streit zwischen Österreichern und Deutschen so sehr, dass er schließlich in einer Massenschlägerei endete. Dabei wurde ein 23-jähriger Einheimischer schwer am Kopf verletzt.

Schauplatz der Schlägerei war ein Parkplatz vor einem Lokal in Jerzens (Bezirk Imst). In diesem hatten die beiden Gruppen zuvor gefeiert, wobei auch einiges an Alkohol geflossen sein soll. Zwei Betrunkene dürften dann bereits beim Verlassen des Lokals aneinandergeraten sein. Bei den Gruppen handelt es sich laut Polizei zwar um Hobbyfußballer aus Tirol und Deutschland, der Sport soll bei dem Streit aber keine Rolle gespielt haben.

Die Auseinandersetzung artete jedenfalls in Handgreiflichkeiten und tumultartige Szenen aus. „Als sich angeblich eine dritte Person einmischte und einen Kontrahenten von seinem Kollegen wegstieß, geriet die Situation völlig außer Kontrolle“, berichten die Ermittler. Schlussendlich lieferten sich rund zehn bis 15 Personen eine regelrechte Massenschlägerei.

Zitat Icon

Circa zehn bis 15 Personen sollen sich an der „Massenschlägerei“ beteiligt haben.

Die Polizei in einer Aussendung

Nach Faustschlag mit Kopf am Asphalt aufgeschlagen
Doch diese endete laut Polizei abrupt, als „ein bisher unbekannter Teilnehmer einen ebenfalls beteiligten 23-jährigen Österreicher mit einem Faustschlag zu Boden streckte“. Der junge Mann schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und verlor das Bewusstsein. Die anderen Beteiligten ließen daraufhin von der Schlägerei ab, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Der Verletzte musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden, wo er in intensivmedizinische Behandlung aufgenommen wurde. Sein Gesundheitszustand sei laut Polizei stabil, die Schwere seiner Verletzungen ist noch nicht bekannt. Weil die Beteiligten so stark alkoholisiert waren, musste die Polizei ihre Ermittlungen am Sonntag fortsetzen.

Tirol

Folgen Sie uns auf