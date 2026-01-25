Mann nach Massenschlägerei auf Intensivstation

Schauplatz der Schlägerei war ein Parkplatz vor einem Lokal in Jerzens (Bezirk Imst). In diesem hatten die beiden Gruppen zuvor gefeiert, wobei auch einiges an Alkohol geflossen sein soll. Zwei Betrunkene dürften dann bereits beim Verlassen des Lokals aneinandergeraten sein. Bei den Gruppen handelt es sich laut Polizei zwar um Hobbyfußballer aus Tirol und Deutschland, der Sport soll bei dem Streit aber keine Rolle gespielt haben.