Alko-Lenker (29) überschlug sich mehrmals mit Pkw

Baum bei Unfall entwurzelt

Anders als bei einem 29-jährigen Weizer. Er kam gegen 1 Uhr nachts auf der B72 in Mitterdorf an der Raab von der Fahrbahn ab, laut eigenen Aussagen wegen Glatteis. Das Auto überschlug sich mehrmals, entwurzelte einen Baum und blieb schließlich auf den Rädern stehen. Ein Alko-Test ergab eine mittlere Alkoholisierung bei dem Mann. Er konnte noch Freunde anrufen, die die Rettung alarmierten. Der Steirer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz gebracht. Sein Führerschein wurde abgenommen, er wird angezeigt.