Baum entwurzelt

Alko-Lenker (29) überschlug sich mehrmals mit Pkw

Steiermark
25.01.2026 11:16
Zu gleich mehreren Unfällen musste die steirische Polizei ausrücken (Symbolbild).
Zu gleich mehreren Unfällen musste die steirische Polizei ausrücken (Symbolbild).(Bild: APA/Hans Punz (Symbolbild))
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mehreren Verkehrsunfällen in der Steiermark. Vier Personen wurden insgesamt verletzt. Einem Mann aus Weiz wurde der Führerschein abgenommen.

Die Einsatzkräfte waren in der Nacht auf Sonntag in der Steiermark gefragt. Zunächst kam es zu einem Verkehrsunfall im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Drei Jugendliche (19, 18 und 17 Jahre) aus dem Bezirk waren mit dem Auto auf der L118 Richtung Bruck an der Mur unterwegs. In Mürzhofen verriss der 19-jährige Lenker den Pkw – laut Polizei habe er etwas über die Straße laufen sehen.

Das Auto geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab, touchierte einen Baum und überschlug sich. Die Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien und wurden leicht verletzt ins LKH Leoben gebracht. Ein Alko-Test verlief negativ.

Baum bei Unfall entwurzelt
Anders als bei einem 29-jährigen Weizer. Er kam gegen 1 Uhr nachts auf der B72 in Mitterdorf an der Raab von der Fahrbahn ab, laut eigenen Aussagen wegen Glatteis. Das Auto überschlug sich mehrmals, entwurzelte einen Baum und blieb schließlich auf den Rädern stehen. Ein Alko-Test ergab eine mittlere Alkoholisierung bei dem Mann. Er konnte noch Freunde anrufen, die die Rettung alarmierten. Der Steirer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz gebracht. Sein Führerschein wurde abgenommen, er wird angezeigt.

