„Es war ein Traum, der unerreichbar schien“

Mit zarten 17 Jahren wurde Petra Kronberger für die Olympischen Spiele in Calgary nominiert. „Es war genial, als wir ins Olympische Dorf gefahren sind.“ Beim Frühstück traf sie internationale Topstars. „Einmal wäre ich fast in Katharina Witt reingelaufen“, erinnert sie sich. „Da gehst du mit offenem Mund durch die Gegend.“