Fan-Liebling verabschiedet sich unter Tränen

Emotionale Szenen bei den Australian Open. Mit Stan Wawrinka hat sich am Samstag ein Kult-Profi bei den Fans in „Down Under“ verabschiedet. Mit seinem Aus in der dritten Runde endete die spektakuläre Abschiedstour des Schweizers, der mit Standing Ovations geehrt wurde und schließlich noch einmal zeigte, warum ihn die Tennis-Welt in ihr Herz geschlossen hat.
Nachdem sich Wawrinka zuletzt noch spektakulär in fünf Sätzen gegen Gerald-Melzer-Schützling Arthur Gea durchsetzen konnte, war gegen Taylor Fritz in der dritten Runde der Australian Open dann doch Endstation. Für den Schweizer war es der letzte Auftritt in Melbourne.
Und dann noch ein Bier ...
„Die Atmosphäre war unglaublich. Danke, dass ihr immer dabei seid“, wandte sich der 40-Jährige anschließend ergriffen an die Fans. Diese ehrten den Schweizer mit Standing Ovations. Wawrinka ergänzte unter Tränen: „Ich bin traurig zu gehen, aber es war eine fantastische Reise.“
Anschließend schnappte sich der Schweizer zwei kühle Dosen Bier und stieß zum Abschied mit Turnierdirektor Craig Tiley an.
