Fan-Liebling verabschiedet sich unter Tränen

Emotionale Szenen bei den Australian Open. Mit Stan Wawrinka hat sich am Samstag ein Kult-Profi bei den Fans in „Down Under“ verabschiedet. Mit seinem Aus in der dritten Runde endete die spektakuläre Abschiedstour des Schweizers, der mit Standing Ovations geehrt wurde und schließlich noch einmal zeigte, warum ihn die Tennis-Welt in ihr Herz geschlossen hat.