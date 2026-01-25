Nervenstarke Sabalenka steht im Viertelfinale

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat bei den Australian Open als erste Tennisspielerin das Viertelfinale erreicht. Der zweimalige Melbourne-Champion setzte sich im Achtelfinale gegen Victoria Mboko aus Kanada mit 6:1, 7:6 (7:1) durch und steht damit bei einem Grand-Slam-Turnier zum 13. Mal nacheinander in der Runde der letzten Acht. Die 27-jährige Belarussin verwandelte in der Rod Laver Arena nach 86 Minuten ihren fünften Matchball.