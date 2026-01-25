„Akzeptiere wirklich jeden, der das verurteilt!“

Das droht Todeslenker von Lucy (15) vor Gericht
Kurve geschnitten
Einst prügelte er sich als Rieder Fußball-Hooligan durch Stadien, jetzt als MMA-Profi in Käfigen, in denen fast alles erlaubt und in denen Dominic Schober (34) längst eine internationale Marke ist. Ja, mehr sogar: Der Innviertler sagt über sich selbst: „Der Kampfsport hat mein Leben gerettet!“
„Ich akzeptiere wirklich jeden, der sagt, dass er das, was ich mache, nicht sehen will, oder das sogar verurteilt. Schließlich ist es mein Ziel, meinen Gegner so schnell wie möglich zu verletzen. Und er will natürlich das Gleiche, um zu gewinnen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.