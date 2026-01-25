Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Kitz-Fiasko:

„Zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind!“

Ski Alpin
25.01.2026 08:15
Die ÖSV-Abfahrer haben am Samstag in Kitzbühel ein Fiasko erlebt.
Die ÖSV-Abfahrer haben am Samstag in Kitzbühel ein Fiasko erlebt.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Noch in der Stunde der historischen Kitzbühel-Niederlage hat der Alpinchef im Österreichischen Skiverband eine Reaktion angekündigt. „Ich sehe jede Krise als Chance. Jetzt können wir zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wir werden uns zusammen da rausarbeiten“, sagte Christian Mitter. Zuvor waren erstmals in der Weltcup-Historie in einer Streif-Abfahrt alle Österreicher an den Top Ten vorbeigerast.

0 Kommentare

Dass die Schwäche in der Problemdisziplin ausgerechnet beim prestigeträchtigen Heimspektakel schonungslos zu Tage trat, wurde im ÖSV zähneknirschend hingenommen. Zwei Wochen vor den Olympischen Spielen in Italien waren die Verbandsspitzen bemüht, im Anschluss keinen Alarmismus zu betreiben. „Natürlich ist es nicht unser Anspruch, dass wir nicht einmal unter den Top Ten sind. Es sind wahrscheinlich Kleinigkeiten, die fehlen einfach“, sagte Verbandspräsidentin Roswitha Stadlober.

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr konnte nicht mit den Schnellsten mithalten.
Debakel in Kitzbühel
Historisch schlecht! Die ÖSV-Misere geht weiter
24.01.2026

„Wir werden es überleben“
„Historisch schlecht – das haben wir auch im Riesentorlauf immer wieder gehört. Es geht auch wieder schnell in die andere Richtung. Wir werden es alle überleben, müssen es abhaken und einfach weiterarbeiten“, sagte indes Mitter. Wohlwissend, dass über die Tonalität der Schlagzeilen zum heimischen Abfahrtssport eben hauptsächlich ein Mann entscheidet. „In der Abfahrt hakt es, wenn der Vincent keinen guten Tag hat.“ Vincent Kriechmayr konnte die in ihn gesteckten Hoffnungen als 13. nicht erfüllen.

„Tut mir leid, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht auf den Punkt gebracht.“ Der Oberösterreicher wollte seinen Ritt über die Streif „zu taktisch“ und teils zu defensiv angelegt haben. Der Tiefschlag wurmte ihn. „Es zipft mich gscheit an. Dafür bin ich zu ehrgeizig.“ Ebenso könne er das jedoch „sehr leicht“ wegstecken, denn: „Ich bin gesund, die Leute, die mir wichtig sind, sind gesund. Was will man mehr im Leben? Das relativiert dann schon wieder einiges.“

Olympia-Generalprobe ohne ÖSV-Trio
Die Olympia-Generalprobe in Crans-Montana am kommenden Wochenende wird Kriechmayr mit Blick auf den nahenden Saisonhöhepunkt auslassen. „So wie ich da gefahren bin, brauche ich jetzt einmal ein Training, damit ich dann in Bormio ein bisschen besser abschneide.“ Daniel Hemetsberger, der beim Sieg des jungen Italieners Giovanni Franzoni mit guter Zwischenzeit ausschied, und Raphael Haaser halten es gleich und verzichten auf die Schweiz-Rennen. „Ich werde mich auf den Riesenslalom in Schladming konzentrieren und dann schauen, dass ich noch ein paar Tage Ruhe kriege, bevor es dann wieder richtig losgeht“, sagte Haaser.

Raphael Haaser
Raphael Haaser(Bild: GEPA)

Inzwischen läuft die Problemanalyse im ÖSV-Team weiter. „Wir haben schnelle Sektionen, wir basteln es halt nicht zusammen. Wir müssen genau hinschauen, warum sind unsere starken Sektoren stark und unsere schwachen schwach“, sagte Mitter. „Natürlich fehlt uns hinten die Dichte. Wir sind dran, eine kompakte Mannschaft zu bauen.“ Mit nur einem Podestplatz in 700 Tagen in der Abfahrt kam das Ergebnis nicht komplett überraschend. Ein historisches Negativergebnis in Kitzbühel hätte man sich dennoch gerne erspart. Letztlich ist der Sportliche Leiter Ski alpin auch überzeugt: „Wir können das Speedfahren im Allgemeinen schon.“

Lesen Sie auch:
Vizekanzler im Talk
Babler in Kitzbühel: „Rapid – keine Alternative!“
24.01.2026

Bundesförderung verlängert
Um das auch künftig gezielt zu trainieren, verlängerten das Sportministerium und der ÖSV das Projekt „temporäre Trainingsstätten“. Im Rahmen dieses Projektes werden in touristisch genutzten Skigebieten eigens vorbereitete Trainingspisten errichtet, die ausschließlich dem Spitzensport dienen. Dafür stellt der Bund in der nächsten Saison bis zu 1,6 Mio. Euro zur Verfügung. „Mit dieser Investition sichern wir die Qualität des österreichischen Spitzen-Skisports und schaffen zugleich eine verantwortungsvolle Antwort auf die klimatischen Herausforderungen unserer Zeit“, erklärte dazu Sportminister Andreas Babler

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
209.741 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
158.112 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
116.471 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Ski Alpin
Ski-Ticker
LIVE: Wer überzeugt im Slalom in Spindlermühle?
Nach Kitz-Fiasko:
„Zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind!“
Im „Krone“-Interview
Feier, Fans und Ibrahimovic: Franzoni überwältigt!
Unfassbare Bestmarke
Zwei Routiniers stellen besonderen Kitz-Rekord auf
Johannes Wibmer
Wissen Red-Bull-Athleten, wie Bier schmeckt?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf