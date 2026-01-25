„Zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind!“

„Tut mir leid, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht auf den Punkt gebracht.“ Der Oberösterreicher wollte seinen Ritt über die Streif „zu taktisch“ und teils zu defensiv angelegt haben. Der Tiefschlag wurmte ihn. „Es zipft mich gscheit an. Dafür bin ich zu ehrgeizig.“ Ebenso könne er das jedoch „sehr leicht“ wegstecken, denn: „Ich bin gesund, die Leute, die mir wichtig sind, sind gesund. Was will man mehr im Leben? Das relativiert dann schon wieder einiges.“