Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geldsegen für ISTA

Millionenspende aus Kanada für NÖ-Forscherschmiede

Niederösterreich
24.01.2026 16:57
ISTA-Präsident Martin Hetzer (li.) und Garrett Camp bei der Unterzeichnung.
ISTA-Präsident Martin Hetzer (li.) und Garrett Camp bei der Unterzeichnung.(Bild: Millionenspende für ISTA)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Der kanadische Unternehmer Garrett Camp, Mitbegründer der Fahrdienst-App Uber, spendete fünf Millionen Euro an das ISTA in Klosterneuburg. Damit soll die Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz ausgebaut werden.

0 Kommentare

Die Tinte unter der Spendenvereinbarung ist trocken, die erste Spende des kanadischen Unternehmers an ein europäisches Institut damit fixiert. Fünf Millionen Euro fließen von Uber-Mitbegründer Garrett Camp nach Klosterneuburg. „Mit dieser großzügigen Spende kann das ISTA seine Grundlagenforschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz weiter ausbauen“, ist die Freude bei Martin Hetzer, dem Präsidenten des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg, groß.

Funktionsweise vertiefen
Hetzer betont, dass das Geld helfe, das Verständnis der Funktionsweise dieser Systeme zu vertiefen und ihre Grenzen zu untersuchen. „Dies ist unerlässlich für die Entwicklung robuster und vertrauenswürdiger KI-Systeme“, erklärt er.

Lesen Sie auch:
Ob Bio- oder Astrophysik: Am ISTA in Klosterneuburg will man in der Forschung wahre ...
ISTA Klosterneuburg
30 Millionen Euro für „bahnbrechende Forschung“
31.07.2025
Millionenprojekt
NÖ: Mehr Platz für die Zukunft
21.02.2025
ISTA Klosterneuburg
Ausbau als Quantensprung für die Wissenschaft
05.05.2025

„Gemeinschaft brillanter Köpfe“
Camp, der auch die gemeinnützige Forschungsorganisation Camp.org gegründet hat, stellt indes klar, dass es sich um eine Investition handelt in eine „Gemeinschaft, die brillante Köpfe aus der ganzen Welt zusammenbringt, um vertrauenswürdige KI im Sinne der Menschheit weiter voranzutreiben“. Der Kanadier unterstützt schon seit Jahren andere gemeinnützige Organisationen, bislang aber immer nur außerhalb Europas.

Grundlagenforschung in 90 Gruppen
Am ISTA ist die KI eng mit anderen Bereichen verknüpft, so wird sie etwa für die Vorhersage von Proteinstrukturen genutzt. In rund 90 Gruppen wird in dem im Jahr 2009 eröffneten Institut Grundlagenforschung in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt betrieben. Diese Zahl soll in den nächsten zehn Jahren auf 150 ansteigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KanadaKlosterneuburg
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
164.663 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
99.416 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
83.895 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf