Millionenspende aus Kanada für NÖ-Forscherschmiede

Grundlagenforschung in 90 Gruppen

Am ISTA ist die KI eng mit anderen Bereichen verknüpft, so wird sie etwa für die Vorhersage von Proteinstrukturen genutzt. In rund 90 Gruppen wird in dem im Jahr 2009 eröffneten Institut Grundlagenforschung in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt betrieben. Diese Zahl soll in den nächsten zehn Jahren auf 150 ansteigen.