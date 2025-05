Ausbau als Quantensprung für die Wissenschaft

Im weiten Land wird kräftig in die Wissenschaft investiert – etwa in den weiteren Ausbau des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Rund 230 Millionen Euro fließen ab 2027 für noch mehr Spitzenforschung „Made in NÖ“ in drei neue Labor- und Forschungsgebäude („LAB8“). „Anderswo auf der Welt werden Forschungsprojekte gestoppt und ein wissenschaftsfeindliches Klima geschürt. Wir dagegen breiten die Arme aus und bauen neue Institute, damit die Besten der Besten Platz zum Forschen haben,“ erklärt Landesvize Stephan Pernkopf.