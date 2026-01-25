Fast jeder Sechste machte vorab sein Kreuzerl

Seit 7. Jänner kann man in der Landeshauptstadt bereits sein Kreuzerl bei den Parteien und Kandidaten vergeben. Ab diesem Tag konnten nämlich erstmals am Rathaus Wahlkarten abgegeben werden. Dabei wurde wieder etwas aufgebaut, was in Corona-Zeiten – die Wahl 2021 fand ja während der Pandemie statt – erstmals genutzt wurde: die Wahlcontainer unmittelbar vor dem Rathaus. Sie hätten sich als sichtbares Zeichen, dass man unkompliziert direkt wählen beziehungsweise die Wahlkarte beantragen kann, bestens bewährt, argumentiert man im Rathaus.