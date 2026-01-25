Fast jeder Sechste machte vorab sein Kreuzerl

Durch die Regelung, nur mehr Hauptwohnsitzer bei der Gemeinderatswahl das Stimmrecht zu geben, sind heute deutlich weniger Personen zur Wahl in St. Pölten aufgerufen, als noch vor fünf Jahren. Rund 6500 von ihnen haben bereits vorab davon Gebrauch gemacht.
Seit 7. Jänner kann man in der Landeshauptstadt bereits sein Kreuzerl bei den Parteien und Kandidaten vergeben. Ab diesem Tag konnten nämlich erstmals am Rathaus Wahlkarten abgegeben werden. Dabei wurde wieder etwas aufgebaut, was in Corona-Zeiten – die Wahl 2021 fand ja während der Pandemie statt – erstmals genutzt wurde: die Wahlcontainer unmittelbar vor dem Rathaus. Sie hätten sich als sichtbares Zeichen, dass man unkompliziert direkt wählen beziehungsweise die Wahlkarte beantragen kann, bestens bewährt, argumentiert man im Rathaus.
Wahlkarten-Rekord während Pandemie
Mit Stand Freitagmittag hatten dieses Angebot bereits 6540 Personen, also knapp jeder Sechste, in Anspruch genommen. Zum Vergleich: Während Covid war 2021 die Rekordzahl von 12.598 Wahlkarten beantragt worden. Diese Zahl ist aber nicht nur pandemiebedingt heuer nicht zu erreichen. Durch die Regelung, nur mehr Hauptwohnsitzer zum Urnengang zu bitten, sind dieses Mal rund 2600 Personen weniger wahlberechtigt als 2021.
Für rund 380 St. Pöltner stellt die Gemeinderatswahl überhaupt eine Premiere dar. Sie sind Erstwähler und dürfen damit erstmals aktiv durch ihr „X“ das politische Geschehen in der Landeshauptstadt mitbestimmen.
Wahlbeteiligung als Sorgenkind
Bleibt zu hoffen, dass sie das auch tun. Denn die Wahlbeteiligung erlebte 2021 ein historisches Tief. Sie war mit 55,96 Prozent so gering wie nie zuvor. Zum Vergleich: 1986 lag sie bei 84,9 Prozent, 2016 immerhin noch bei 63,6 Prozent.
