„Fritz“ & Co: Tierische Lieblinge der Stars

Die Stars lieben ihre Tiere – und zeigen das auch. Ob Heidi Klum mit Welpe „Fritz“, Taylor Swift mit ihrer Katze „Olivia Benson“ oder Arnold Schwarzenegger mit Esel „Lulu“: Die tierischen Mitbewohner sind längst selbst kleine Stars. Wir werfen einen Blick auf die tierischen Lieblinge der Promis – und wie sie ihnen im Netz die Show stehlen.