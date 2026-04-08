Herzallerliebst

„Fritz“ & Co: Tierische Lieblinge der Stars

Adabei-TV Clips
08.04.2026 13:49
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Die Stars lieben ihre Tiere – und zeigen das auch. Ob Heidi Klum mit Welpe „Fritz“, Taylor Swift mit ihrer Katze „Olivia Benson“ oder Arnold Schwarzenegger mit Esel „Lulu“: Die tierischen Mitbewohner sind längst selbst kleine Stars. Wir werfen einen Blick auf die tierischen Lieblinge der Promis – und wie sie ihnen im Netz die Show stehlen.

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