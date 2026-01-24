Bürgermeister tritt nach mehr als 20 Jahren zurück

„Man soll gehen, wenn es am schönsten ist – und am schönsten ist es immer dann, wenn wir gemeinsam etwas bewegt haben“, erklärt Ingo Appé zu seiner Entscheidung. „Ich bin zutiefst dankbar für das Vertrauen der Ferlacherinnen und Ferlacher, für die vielen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter und für alles, was wir in diesen Jahren gemeinsam für unsere Gemeinde erreichen konnten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen geordneten Übergang und für neue Impulse – auf einem starken Fundament.“