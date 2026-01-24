Bürgermeister tritt nach mehr als 20 Jahren zurück

Ingo Appé war ab 2002 Bürgermeister der Stadt Ferlach. Nun, ein knappes Jahr vor der nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl, sorgt er für eine Übergabe an Christian Gamsler, die im März erfolgen soll.
Im Jahr 2000 wurde Ingo Appé Stadtparteivorsitzender der SPÖ Ferlach, 2002 Bürgermeister der knapp 8000 Einwohner großen Stadt im Rosental. Mit März übergibt er sein Amt und den Parteivorsitz an Christan Gamsler. Der derzeitige Vizebürgermeister soll mit dem Bürgermeisterbonus in die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027 gehen.
Appé war auch als Bundesrat, sogar als Präsident dieser zweiten Kammer des Parlaments aktiv.
„Man soll gehen, wenn es am schönsten ist – und am schönsten ist es immer dann, wenn wir gemeinsam etwas bewegt haben“, erklärt Ingo Appé zu seiner Entscheidung. „Ich bin zutiefst dankbar für das Vertrauen der Ferlacherinnen und Ferlacher, für die vielen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter und für alles, was wir in diesen Jahren gemeinsam für unsere Gemeinde erreichen konnten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen geordneten Übergang und für neue Impulse – auf einem starken Fundament.“
Wie es weitergeht
In der Stadtparteisitzung am 24. Februar wird Christan Gamsler als Kandidat für den Vorsitz der SPÖ Ferlach vorgeschlagen. In der Gemeinderatssitzung am 17. März soll er als Bürgermeister gewählt werden. Die SPÖ soll Gamsler als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl 2027 führen.
Der 58-jährige Gamsler ist seit 2003 1. Vizebürgermeister und seit 35 Jahren Mitglied des Gemeinderates.
Als Vizebürgermeister soll ihm Thomas Laussegger (39) folgen. Den freien Stadtratssitz soll Fabian Grabner (30) übernehmen, der schon einmal Stadtrat war, Gemeinderat ist und als persönlicher Referent von Landesrat Peter Reichmann arbeitet.
