Gamsler folgt Appé

Bürgermeister tritt nach mehr als 20 Jahren zurück

Kärnten
24.01.2026 08:36
Alles fließt: Ingo Appé war ab 2002 Bürgermeister der Stadt Ferlach. Nun übergibt er sein Amt an ...
Alles fließt: Ingo Appé war ab 2002 Bürgermeister der Stadt Ferlach. Nun übergibt er sein Amt an Christian Gamsler.
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ingo Appé war ab 2002 Bürgermeister der Stadt Ferlach. Nun, ein knappes Jahr vor der nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl, sorgt er für eine Übergabe an Christian Gamsler, die im März erfolgen soll.

0 Kommentare

Im Jahr 2000 wurde Ingo Appé Stadtparteivorsitzender der SPÖ Ferlach, 2002 Bürgermeister der knapp 8000 Einwohner großen Stadt im Rosental. Mit März übergibt er sein Amt und den Parteivorsitz an Christan Gamsler. Der derzeitige Vizebürgermeister soll mit dem Bürgermeisterbonus in die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027 gehen.

Appé war auch als Bundesrat, sogar als Präsident dieser zweiten Kammer des Parlaments aktiv. 

Man soll gehen, wenn es am schönsten ist – und am schönsten ist es immer dann, wenn wir gemeinsam etwas bewegt haben“, erklärt Ingo Appé zu seiner Entscheidung. „Ich bin zutiefst dankbar für das Vertrauen der Ferlacherinnen und Ferlacher, für die vielen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter und für alles, was wir in diesen Jahren gemeinsam für unsere Gemeinde erreichen konnten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen geordneten Übergang und für neue Impulse – auf einem starken Fundament.“

Bürgermeister Ingo Appé übergibt die Verantwortung – Christian Gamsler (links) soll ...
Bürgermeister Ingo Appé übergibt die Verantwortung – Christian Gamsler (links) soll Bürgermeister werden.(Bild: SPÖ)

Wie es weitergeht
In der Stadtparteisitzung am 24. Februar wird Christan Gamsler als Kandidat für den Vorsitz der SPÖ Ferlach vorgeschlagen. In der Gemeinderatssitzung am 17. März soll er als Bürgermeister gewählt werden. Die SPÖ soll Gamsler als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl 2027 führen.

Der 58-jährige Gamsler ist seit 2003 1. Vizebürgermeister und seit 35 Jahren Mitglied des Gemeinderates.

Als Vizebürgermeister soll ihm Thomas Laussegger (39) folgen. Den freien Stadtratssitz soll Fabian Grabner (30) übernehmen, der schon einmal Stadtrat war, Gemeinderat ist und als persönlicher Referent von Landesrat Peter Reichmann arbeitet. 

