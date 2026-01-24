Kraftwerk ist eine Stolperfalle für die Radfahrer

Für den Kraftwerk-Betreiber Verbund ist die Kritik nicht nachvollziehbar: „Das Kraftwerk ist in erster Linie eine Betriebsstätte zur Erzeugung von erneuerbarem Strom für die Allgemeinheit. Verbund hat sich gerne dazu bereit erklärt, die Überfahrt im Rahmen des sicheren Betriebs für Fuß- und Radverkehr freizugeben – als zusätzliches Angebot an die Region und den Tourismus“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Mittel bei Modernisierungen oder Instandhaltungen seien zudem meist zweckgebunden und auch nicht beliebig auf andere Baumaßnahmen umschichtbar.