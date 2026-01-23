Nach dem Rekordsommer wird ein neues Hotel gebaut

Die Tourismusregion Wels blickt auf ein ereignisreiches Tourismusjahr zurück. In der Stadt Wels wurde nach einem Rekordsommer ein Nächtigungsplus von 1,8 Prozent erzielt. Die Zahlen dürften weiter steigen. 2026 ist Wels Europas „Weihnachts-Hauptstadt“, ein Jahr später findet die Landesgartenschau statt.
„Wir haben jetzt schon mehr Anfragen von Busreisen als im gesamten vergangenen Jahr – und dieses war schon ein Rekordjahr. Der Freizeittourismus gewinnt in Wels immer mehr an Bedeutung.“ Äußerst positiv blickt der Welser Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair in die Zukunft.
Nach dem Rekord mit 236.000 Übernachtungen 2025 in der Stadt Wels stehen die Vorzeichen auch in Zukunft auf Zuwachs. „Großes Potenzial sehe ich im Fahrradtourismus und der Landesgartenschau“, meint jedenfalls Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ). Für die 2027 geplante Landesgartenschau werden bis zu 400.000 Besucher erwartet. Ein weiteres Highlight ist Welser Weihnachtswelt, die durch die Kür zur „European City of Christmas 2026“ wohl noch mehr Touristen anlocken wird.
100 neue Betten
Auch die Wirtschaft reagiert auf die steigenden Besucherzahlen. Im Norden der Stadt wird ein weiteres Hotel mit 100 Betten errichtet. Der Namen der Investoren wird noch geheim gehalten.
Klare Schwerpunkte
Auch Helmut Platzer, Aufsichtsratsvorsitzender des Tourismusverbands Region Wels, freut die Entwicklung: „Die touristische Entwicklung 2025 zeigt, dass die Region Wels auf einem stabilen Fundament steht und gleichzeitig konsequent an ihrer Zukunft arbeitet. Mit der Umsetzung der Tourismusstrategie 2030 setzen wir klare Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit, Qualität und Angebotsentwicklung – von Green Events bis hin zu neuen Freizeit- und Radprojekten. Der Rekordsommer in der Stadt Wels und die gezielten Investitionen in der gesamten Region bestätigen diesen Weg.“
.Die steigende Zahl an Sommernächtigungen zeigt, dass sich unsere Stadt erfolgreich als Citytrip-Destination etabliert.
Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer (VP)
Ebenso positiv fällt der Kommentar von Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer (VP) aus. „Wels profitiert zunehmend von der Kombination aus starkem Wirtschaftstourismus und wachsendem Freizeittourismus. Die steigende Zahl an Sommernächtigungen zeigt, dass sich unsere Stadt erfolgreich als Citytrip-Destination etabliert. Besonders rund um Großveranstaltungen und die Weihnachtswelt wird dieses Potenzial deutlich sichtbar.“
