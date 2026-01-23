Nach dem Rekordsommer wird ein neues Hotel gebaut

Klare Schwerpunkte

Auch Helmut Platzer, Aufsichtsratsvorsitzender des Tourismusverbands Region Wels, freut die Entwicklung: „Die touristische Entwicklung 2025 zeigt, dass die Region Wels auf einem stabilen Fundament steht und gleichzeitig konsequent an ihrer Zukunft arbeitet. Mit der Umsetzung der Tourismusstrategie 2030 setzen wir klare Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit, Qualität und Angebotsentwicklung – von Green Events bis hin zu neuen Freizeit- und Radprojekten. Der Rekordsommer in der Stadt Wels und die gezielten Investitionen in der gesamten Region bestätigen diesen Weg.“