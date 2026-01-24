ORF-Kamerafahrer: „Bühne direkt neben dem Zimmer“

Puchners Favoriten

Die Streif ist heuer „sehr, sehr schnell“, schilderte Puchner bereits am Donnerstag nach seinen Trainingsfahrten im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Seine Favoriten? „Franzoni hat bereits gezeigt, wie schnell er ist.“ Zudem hat er die Österreicher und natürlich auch die Schweizer auf der Rechnung. „Man darf aber nichts erzwingen“, warnt er.