Wahnsinn in Kitzbühel

ORF-Kamerafahrer: „Bühne direkt neben dem Zimmer“

Ski Alpin
24.01.2026 08:07
ORF-Kamerafahrer Joachim Puchner hat „die Bühne mehr oder weniger im Zimmer“.
ORF-Kamerafahrer Joachim Puchner hat „die Bühne mehr oder weniger im Zimmer“.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/joachimpuchner)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

ORF-Kamerafahrer Joachim Puchner liefert Einblicke in sein Hotelzimmer in Kitzbühel. Dieses befindet sich „direkt neben der Bühne“, schmunzelt der Ex-Skifahrer, der den Party-Wahnsinn in der Gamsstadt somit hautnah miterlebt.

Oberkörperfrei marschiert der 38-Jährige am Freitagabend durch sein Hotelzimmer. „Wisst ihr, was richtig geil ist? Wenn du in Kitzbühel bist, morgen als Allererster die Streif runterfahren musst, und die Bühne direkt neben deinem Zimmer ist“, schmunzelt Puchner in seine Handykamera.

Kurz darauf öffnet er sein Zimmerfenster und filmt die Party-Szenen (Discolichter und laute Musik) in der Innenstadt. Auf und abseits der Piste – unter anderem auch im „Krone“-Weltcup-Haus – geht’s in Kitzbühel wie gewohnt ordentlich ab.

Puchners Favoriten
Die Streif ist heuer „sehr, sehr schnell“, schilderte Puchner bereits am Donnerstag nach seinen Trainingsfahrten im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Seine Favoriten? „Franzoni hat bereits gezeigt, wie schnell er ist.“ Zudem hat er die Österreicher und natürlich auch die Schweizer auf der Rechnung. „Man darf aber nichts erzwingen“, warnt er.

Seit 2020 ist Puchner, der wegen langwieriger Verletzungen seine aktive Ski-Karriere 2017 an den Nagel hing, Kamerafahrer für den ORF. Heute gibt es mit der Fahrt auf der Streif auch für ihn das absolute Saison-Highlight.

Kitzbühel
