Steirerin krachte auf Autobahn gegen Parkplatztor

Schwerer Vekehrsunfall in der Nacht auf Samstag auf der Südautobahn bei Mooskirchen (Bezirk Voitsberg): Eine Weststeirerin krachte gegen das massive Tor eines Serviceparkplatzes. Die Frau wurde dabei verletzt und im Wrack eingeklemmt.
Gegen 1.45 Uhr wurden am Samstag die Einsatzkräfte durch die sogenannte „Emergency-Call“-Funktion eines Smartphones alarmiert. Auf der A2 krachte eine 20-jährige Pkw-Lenkerin in Fahrtrichtung Arnoldstein bei Mooskirchen gegen das Tor eines ASFINAG-Serviceparkplatzes. Laut Polizei dürfte die Weststeirerin aus unbekannter Ursache frontal gegen das massive Tor gekracht sein.
Die junge Frau war ansprechbar, konnte sich aber nicht mehr selbst aus ihrem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Den Feuerwehren Mooskirchen und Lieboch gelang es aber rasch, sie aus dem Auto zu hieven. Nach einer Versorgung durch den Notarzt wurde die Frau dann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins LKH Univ. Klinikum Graz gebracht.
An ihrem Auto entstand Totalschaden. Der genaue Unfallhergang wird laut Exekutive noch ermittelt.
