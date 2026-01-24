Steirerin krachte auf Autobahn gegen Parkplatztor

Die junge Frau war ansprechbar, konnte sich aber nicht mehr selbst aus ihrem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Den Feuerwehren Mooskirchen und Lieboch gelang es aber rasch, sie aus dem Auto zu hieven. Nach einer Versorgung durch den Notarzt wurde die Frau dann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins LKH Univ. Klinikum Graz gebracht.