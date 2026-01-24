Verhandlungen laufen: Horner kurz vor F1-Rückkehr!

Horner geht auf Tour

Horner wurde zuletzt unter anderem mit einem Job als Teamchef bei Aston Martin in Verbindung gebracht. Der 52-Jährige, der mit dem früheren Spice Girl Geri Halliwell verheiratet ist, soll aber dem Vernehmen nach künftig noch mehr Mitsprache in Teamfragen haben wollen. Vor dem ersten Grand Prix des Jahres am 8. März in Melbourne wird Horner ebenfalls in Australien sein. Ende Februar und Anfang März geht er auf Tournee. Horner wird in Melbourne, Sydney und Perth vor Publikum über seine bewegte Zeit in der Königsklasse des Motorsports sprechen.