Automatenknacker-Bande schlug Hunderte Male zu

Täter in Deutschland geschnappt

Geklärt wurde zudem auch eine Serie an Zigarettenautomaten-Coups, die es vor rund zwei Jahren in Niederösterreich gab: 21-mal wurden Automaten aufgeschweißt. Dem Täter gelang die Flucht. Der Verdächtige konnte in Wien ausgeforscht werden, doch der Rumäne hatte sich mitsamt Familie abgesetzt. Kurze Zeit später wurde er in Bayern festgenommen. Auch dort soll der 52-Jährige laut ORF 71 Zigarettenautomaten aufgebrochen und 112.000 Euro an Waren erbeutet haben. Dafür fasste er vier Jahre und acht Monate Haft aus.