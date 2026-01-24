Automatenknacker-Bande schlug Hunderte Male zu

Im großen Stile brachen die Täter Staubsaugerautomaten an Waschplätzen auf. Dabei gingen sie in Niederösterreich, Wien und auch dem Burgenland auf Beutezug. Der entstandene Sachschaden ist enorm.
Eine Bande an Automatenknackern ging der Polizei nun ins Netz. Sie sollen Hunderte Male vor allem in Niederösterreich, aber auch in Wien und dem nördlichen Burgenland zugeschlagen haben. Auf ihrem Beutezug knackten sie im großen Stil Staubsaugerautomaten an Autowaschplätzen. Zwei Täter konnten geschnappt werden.
Dass die Beute dabei eher gering, der entstandene Sachschaden hingegen hoch ausfiel, dürfte die Kriminellen nicht weiter gestört haben. Die Anzahl der Tatorte soll im dreistelligen Bereich liegen.
Täter in Deutschland geschnappt
Geklärt wurde zudem auch eine Serie an Zigarettenautomaten-Coups, die es vor rund zwei Jahren in Niederösterreich gab: 21-mal wurden Automaten aufgeschweißt. Dem Täter gelang die Flucht. Der Verdächtige konnte in Wien ausgeforscht werden, doch der Rumäne hatte sich mitsamt Familie abgesetzt. Kurze Zeit später wurde er in Bayern festgenommen. Auch dort soll der 52-Jährige laut ORF 71 Zigarettenautomaten aufgebrochen und 112.000 Euro an Waren erbeutet haben. Dafür fasste er vier Jahre und acht Monate Haft aus.
