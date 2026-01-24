Vorteilswelt
Nach Deal mit Dzeko

Nächster Transfer-Coup: Holt Schalke ÖFB-Kicker?

Fußball International
24.01.2026 08:20
Dejan Ljubicic
Dejan Ljubicic(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schalke plant den nächsten Transfer-Coup: Der Tabellenführer der zweiten deutschen Bundesliga und Klub des österreichischen Trainers Miron Muslic hat großes Interesse an ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic!

Wie Sky berichtet, steht Dejan Ljubicic vor einer Rückkehr nach Deutschland. Der 28-Jährige befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Schalke 04, heißt es.

Erst im Sommer war Ljubicic ablösefrei vom 1. FC Köln zum kroatischen Topklub Dinamo Zagreb gewechselt.

Neuer Stürmerstar
Bereits vor zwei Tagen hatte Schalke mit einer hochkarätigen Verstärkung für Aufsehen gesorgt: Der Traditionsklub verpflichtete Edin Dzeko.

Schalke-Trainer Miron Muslic
Die Tinte ist trocken
Prominenter Name! Schalke fixiert Transfer-Coup
22.01.2026

Der 39-jährige Bosnier unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Dzeko war mit dem VfL Wolfsburg 2008/09 Meister und in der folgenden Saison Torschützenkönig der Bundesliga. Zuletzt spielte er für Fiorentina, kam dort aber kaum noch zum Zug.

