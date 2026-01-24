Nächster Transfer-Coup: Holt Schalke ÖFB-Kicker?

Schalke plant den nächsten Transfer-Coup: Der Tabellenführer der zweiten deutschen Bundesliga und Klub des österreichischen Trainers Miron Muslic hat großes Interesse an ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic!
Wie Sky berichtet, steht Dejan Ljubicic vor einer Rückkehr nach Deutschland. Der 28-Jährige befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Schalke 04, heißt es.
Erst im Sommer war Ljubicic ablösefrei vom 1. FC Köln zum kroatischen Topklub Dinamo Zagreb gewechselt.
Neuer Stürmerstar
Bereits vor zwei Tagen hatte Schalke mit einer hochkarätigen Verstärkung für Aufsehen gesorgt: Der Traditionsklub verpflichtete Edin Dzeko.
Der 39-jährige Bosnier unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Dzeko war mit dem VfL Wolfsburg 2008/09 Meister und in der folgenden Saison Torschützenkönig der Bundesliga. Zuletzt spielte er für Fiorentina, kam dort aber kaum noch zum Zug.
