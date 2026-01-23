33.000 Augenpaare für unsere zart-fedrigen Vögel

Es ist eine dieser stillen Erfolgsgeschichten, die kaum Lärm machen – und doch viel aussagen. Die „Stunde der Wintervögel“ von BirdLife Österreich hat heuer alle Rekorde gebrochen. Im 17. Jahr des größten heimischen Citizen-Science-Projekts zählten über 33.000 Naturbegeisterte eine Stunde lang die gefiederten Besucher vor ihren Fenstern. Ein Plus von fast einem Viertel gegenüber dem Vorjahr. 733.671 Vögel, gemeldet von 25.256 Zählorten – Österreich schaute hin. Und hörte zu.