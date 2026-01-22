Anklage: „Russischer Geheimdienst zahlt sehr gut“

Bekanntheit hat Pflichtverteidigerin Anna Mair mit Terrorprozessen erlangt. Sie vertritt etwa jenen 15-Jährigen, der ein IS-Attentat am Wiener Westbahnhof geplant haben soll. Kurz vor Weihnachten wurde ihrem Kanzleipartner Michael Ofner und ihr dann der frühere Chefinspektor des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, zugewiesen. Eine Mammutaufgabe, die sie so kommentiert: „Ich habe die Feiertage mit Akten-Studium verbracht.“