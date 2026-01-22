Youngster Weinhandl feiert sein Debüt in Europa

Weinhandl reiht sich damit in eine Reihe prominenter Vorreiter: Auch Roman Wallner feierte einst als 17-Jähriger unter Jahrhunderttrainer Ivica Osim in der Champions League gegen Inter Mailand seine Premiere im Sturm-Trikot. Jürgen Säumel (2002 beim 1:0-Sieg gegen Lazio) oder auch auch Florian Kainz (2010 beim 1:2 gegen Juventus) feierten als Jungspatzen ihre Debüts für Sturm ausgerechnet auf der großen europäischen Bühne.