Youngster Weinhandl feiert sein Debüt in Europa

Na bumm! Sturms Neo-Coach Fabio Ingolitsch sorgt beim Europa-League-Schlager gegen Feyenoord prompt für eine Riesenüberraschung. Mit Luca Weinhandl, der vor elf Tagen gerade einmal seinen 17. Geburtstag gefeiert hat, steht überraschend ein Debütant in der Startelf. Der Mittelfeldspieler hat prominente Vorreiter.
„Es wird durchaus ein paar Adaptierungen geben“, verriet Sturm-Verteidiger Emir Karic der „Krone“ im Vorfeld des Europacup-Spiels gegen Feyenoord. Aber diese Veränderung sorgte für großes Staunen: Der erst 17-jährige Luca Weinhandl steht gegen die Niederländer überraschend in der Startelf.
Der Mittelfeldspieler, der bei der U17-Weltmeisterschaft für Aufsehen gesorgt hat, feiert damit seine Pflichtspielpremiere im Sturm-Trikot. Es gibt schlechtere Schauplätze als das De Kuip in Rotterdam.
Weinhandl reiht sich damit in eine Reihe prominenter Vorreiter: Auch Roman Wallner feierte einst als 17-Jähriger unter Jahrhunderttrainer Ivica Osim in der Champions League gegen Inter Mailand seine Premiere im Sturm-Trikot. Jürgen Säumel (2002 beim 1:0-Sieg gegen Lazio) oder auch auch Florian Kainz (2010 beim 1:2 gegen Juventus) feierten als Jungspatzen ihre Debüts für Sturm ausgerechnet auf der großen europäischen Bühne.
Weinhandl gilt als eines der größten Juwele in der Sturm-Talenteschmiede. Nun bekommt der Youngster seine erste große Chance.
