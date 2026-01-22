Was haben Sie beim Bundesheer erlebt?

Aufgrund der derzeitigen geopolitischen Situation wäre ein starkes Heer auch für Österreich wichtig. Eine Verlängerung der Wehrpflicht steht im Raum. Doch wie ist die Qualität dieses Grundwehrdienstes? Wie haben Sie oder Ihr Umfeld die Zeit beim Bundesheer erlebt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!