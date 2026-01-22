Was haben Sie beim Bundesheer erlebt?

Aufgrund der derzeitigen geopolitischen Situation wäre ein starkes Heer auch für Österreich wichtig. Eine Verlängerung der Wehrpflicht steht im Raum. Doch wie ist die Qualität dieses Grundwehrdienstes? Wie haben Sie oder Ihr Umfeld die Zeit beim Bundesheer erlebt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!
„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann zeigt in seinem Kommentar die Schwachstelle am Plan der Verlängerung des Grundwehrdienstes auf. Dies allein würde nicht genügen, um für die Sicherheit unseres Landes sorgen zu können.
Denn viele ehemalige Grundwehrdiener hätten ähnliche Erfahrungen beim Bundesheer gemacht: viel Langeweile, unsinnige Befehle, aber auch einzelne lustige Momente und lebenslange Freundschaften. Insgesamt würde der Wehrdienst jedoch oft als verlorene Zeit empfunden.
Wie haben Sie Ihren Grundwehrdienst erlebt? Was haben Ihnen nahestehende junge Männer über ihre Zeit beim Bundesheer erzählt? Was sind die kuriosesten, lustigsten und schrecklichsten Erlebnisse, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind? Erzählen Sie uns Ihre Geschichten in den Kommentaren!
