Rückblick: Wie es zum Bruch im Hause Beckham kam

Ende der 90er sind David und Victoria das Glamour-Traumpaar: Er weltberühmter Fußballstar, sie Pop-Ikone – Märchenhochzeit, Kinder, das perfekte Familienimage. Trotz Affären-Gerüchten rund um David hält das Paar fest zusammen. Doch der eskalierende Konflikt mit Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola stellt die Beckham-Familie auf eine harte Probe.