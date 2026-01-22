Vermisster „Boro“ nach Zugunglück wiedergefunden

Es wurde vermutet, dass es sich um die beiden Personen handelt, die nach dem Unfall vom Sonntagabend noch als vermisst galten. Die Autopsie und die Identifizierung der beiden Leichen am Gerichtsmedizinischen Institut in Córdoba steht jedoch noch an. Die Suche in den Trümmern werde fortgesetzt, bis sicher sei, dass dort keine Opfer mehr liegen, hieß es.