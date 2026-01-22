Studium völlig ohne Vorlesungen, Lehrer und Noten

Vor 13 Jahren wurde in Paris die „Ecole 42“ gegründet, um neue Maßstäbe in der Ausbildung von IT-Fachkräften zu setzen. Das Modell sieht keine Lehrkräfte, keine Vorlesungen und keine Noten vor. Es basiert auf Wissensaustausch unter Gleichgestellten, Projektarbeiten und dem spielerischen Lernen. Die Studierenden lösen reale technische Herausforderungen und organisieren sich selbst. „Es wurde kürzlich zu den innovativsten IT-Ausbildungsmodellen gekürt, umso mehr freut es mich, dass wir nun dieses Modell auch in Wels übernehmen und den ,Campus 42’ ins Leben rufen“, erklärte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) bei der Präsentation der Ausbildung, bei der die Studierenden zusätzlich zum „42-Abschluss“ ein Zertifikat auf Bachelor- oder Master-Niveau erwerben können.