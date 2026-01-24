Konferenz mit Bayern und Ilzer, LIVE ab 15.30 Uhr

Am 19. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es am Samstagnachmittag zu gleich mehreren wichtigen Duellen. Während sich die Bayern mit einem Sieg gegen Augsburg weiter absetzen könnten, möchte die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer in Frankfurt die Ambitionen auf die Champions League untermauern. Wir berichten live in unserem Konferenz-Ticker – siehe unten.