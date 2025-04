PFAS in jedem dritten Alltagsprodukt entdeckt

Wo PFAS gefunden wurden

An der Untersuchung beteiligt waren neben dem VKI Organisationen aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Kanada, Niederlande, Norwegen und Slowenien. Insgesamt wurden in 65 von 229 Produkten, etwa 30 Prozent, hohe Mengen organisches Fluor festgestellt, ein Hinweis auf die Verwendung von PFAS, da diese Stoffe immer an Kohlenstoffatome gebundenes, also organisches Fluor enthalten. In den meisten seien aber auch spezifische PFAS nachweisbar gewesen. 48 Produkte (21 Prozent) enthielten sie in Mengen, die sogar über den derzeitigen sowie über den ab Jänner 2026 geltenden EU-Grenzwerten liegen.