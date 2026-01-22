Olympia-Flirt: Lukratives Schlupfloch für Schwarz

„Offen für mehr“

Dass Schwarz einen mehr als anständigen Downhiller abgeben kann, hat er als WM-Vierter 2023 und Wengen-Sechster schon bewiesen. Zuletzt konzentrierte er sich aber darauf, die Branchenbesten um Marco Odermatt punktuell in Riesentorlauf und Super-G herauszufordern. Und weil er sich vom Slalom noch nicht lösen mag, ist das Pensum mit drei Disziplinen auch ohne Abfahrt streng genug. Auch die traditionelle Hahnenkamm-Abfahrt am Samstag wird ohne ihn vonstatten gehen. „Schauen wir, was die Zukunft bringt. Es war jetzt mal das erste Herantasten auf der Streif, aber ich bin schon offen für mehr.“