Novum! Nach historischem Siegestor fließen Tränen

Mega-Frust bei der Eintracht

Während bei Karabach Agdam der Jubel riesengroß war, herrschte Mega-Frust bei den Frankfurtern. „Das kann nicht sein, dass wir wieder so spät zwei Gegentore bekommen. Wir kriegen jedes Spiel drei Gegentore. Dann wird es einfach schwer, Spiele zu gewinnen“, sagte Ansgar Knauff bei DAZN. „Es ist einfach sehr, sehr ärgerlich.“