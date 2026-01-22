Paris: Olympia, Trauer und mögliches Karriereende?

Im Training von Wengen hast du über Schmerzen geklagt, die dich seit November immer wieder begleiten. Wie hat sich die Situation nach dem Wochenende in der Schweiz entwickelt und inwiefern beeinflussen diese Schmerzen dich in der Vorbereitung für Olympia?

Ich glaube und hoffe, dass es jetzt soweit wieder passt. In Wengen war es sicher schlecht. Aber wir arbeiten daran, und ich merke, wie es von Tag zu Tag besser wird. Schon in der Abfahrt von Wengen hat es mir keine Probleme mehr bereitet. Erst nach dem Rennen haben sich die Schmerzen wieder gemeldet. Aber sie haben sich in Grenzen gehalten. Es war nicht so wie am Anfang der Woche. Die Therapie hilft auf jeden Fall und ich gehe davon aus, dass das bis zum Start der Olympischen Spiele kein Thema mehr für mich sein sollte.

Giovanni Franzoni hat in Wengen seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert und diesen auch Matteo Franzoso gewidmet. Wie sehr steht die aktuelle Saison im italienischen Skiteam im Zeichen des Gedenkens an den tragisch verunglückten Kollegen?

Giovanni hatte sicherlich die größte Verbindung zu Matteo. Die sind zusammen aufgewachsen, im Team also zusammen groß geworden, sozusagen – bis hinauf in den Weltcup. Es ist ganz natürlich, dass Matteo in seinen Gedanken deshalb jetzt eine besonders große Rolle spielt. Aber auch das gesamte Team hält die Erinnerung aufrecht. Es war ein tragisches Unglück. Einen Teamkollegen auf diese Art zu verlieren, ist belastend. Was die Mannschaft in der aktuellen Saison leistet, hilft, mit dieser Situation umzugehen. Es ist eine Art gemeinsame Therapie. Versuchen, auf andere Gedanke zu kommen, zusammen Erfolge feiern, wenn sie gelingen und das Skifahren wieder zu genießen. Auch wenn Matteo leider nicht mehr dabei ist, wissen wir, dass er das Skifahren immer sehr genossen hat und das wollen wir auch als Team beibehalten.