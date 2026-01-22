Enttäuschung über die Bahn im „Dornröschenschlaf“

Stationen auflassen?

Im Büro von FPÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer zeigt man sich über die „künstliche Aufregung“ verwundert. Derzeit werde zwischen St. Pölten und Krems von 5 bis 0 Uhr im Stundentakt, morgens und nachmittags sogar im Halbstundentakt gefahren. Die Systemfahrzeit betrage 35 Minuten. Zur Forderung nach einer weiteren Beschleunigung heißt es lapidar: „Der Zug hat auf der Strecke sechs Halte. Wenn die SPÖ diese Stationen auflassen will, damit sich die Fahrzeit verkürzt, soll sie das sagen.“